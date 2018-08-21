Актера Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак в браке уже пять лет. За это время успели друг к дружке притереться и привыкнуть. Это важное умение, поскольку характер у обоих – не подарок
Актера Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак в браке уже пять лет. За это время успели друг к дружке притереться и привыкнуть. Это важное умение, поскольку характер у обоих – не подарок
"Вещи в поездки обычно собипр
раю по принципу "как пойдет". Самое го
главное, что точно никогда не забуду, так это жену. , – улыбается Максим Виторган. – Она моя половинка, ни
с ней все интереснее, веселее и ярче".
"Моя самая плохая черта характера – лень, – продолжает делится интимными вещами Максим. – Бороться с ней бесполезно, всегда проигрываю это сражение... Если жена начинает бузить, скорее убегаю. Пусть поворчит. Хотя чем больше проходит времени, Платон
становится старше, тем
сильнее меняется Ксюша. С каждым днем она улыбается чаще, становится
спокойнее, уравновешеннее, гармоничнее. Фантастика! Нам нравится
втроем всем вместе плавать в бассейне. – Платон
неплохо уже держится
на воде, гулять в парках".
Интересно, что на улицах знаменитую пару редко узнают. "Недавно ко мне на набережной обратилась молодая парочка: мол, можно
фото? Ну я без задней
мысли встаю рядом
с девушкой и наблюдаю,
как парень медленно меняется в лице. Оказалось, попросили меня сделать их снимок на фоне красивого пейзажа. Было
смешно. С супругой я пристрастился зарядке И занятиям спортом, который раньше не сильно жаловал. Такие вещи отлично сближают, поднимают отношения на новый уровень. Мне кажется, мы даже начали читать мысли друг друга", – цитирует Максим журнал
Напомни, что 18 ноября 2016 года у Собчак и Виторгана родился сын Платон. В марте 2018 года в ходе предвыборной кампании в прессе обсуждалась вторая беременность Собчак; но она сама, ее коллеги и друзья уклонялись от прямого ответа о том, правда ли это.