Актера Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак в браке уже пять лет. За это время успели друг к дружке притереться и привыкнуть. Это важное умение, поскольку характер у обоих – не подарок

Актера Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак в браке уже пять лет. За это время успели друг к дружке притереться и привыкнуть. Это важное умение, поскольку характер у обоих – не подарок"Вещи в поездки обычно собипрраю по принципу "как пойдет". Самое гоглавное, что точно никогда не забуду, так это жену. , – улыбается Максим Виторган. – Она моя половинка, нис ней все интереснее, веселее и ярче"."Моя самая плохая черта характера – лень, – продолжает делится интимными вещами Максим. – Бороться с ней бесполезно, всегда проигрываю это сражение... Если жена начинает бузить, скорее убегаю. Пусть поворчит. Хотя чем больше проходит времени, Платонстановится старше, темсильнее меняется Ксюша. С каждым днем она улыбается чаще, становитсяспокойнее, уравновешеннее, гармоничнее. Фантастика! Нам нравитсявтроем всем вместе плавать в бассейне. – Платоннеплохо уже держитсяна воде, гулять в парках".Интересно, что на улицах знаменитую пару редко узнают. "Недавно ко мне на набережной обратилась молодая парочка: мол, можнофото? Ну я без заднеймысли встаю рядомс девушкой и наблюдаю,как парень медленно меняется в лице. Оказалось, попросили меня сделать их снимок на фоне красивого пейзажа. Былосмешно. С супругой я пристрастился зарядке И занятиям спортом, который раньше не сильно жаловал. Такие вещи отлично сближают, поднимают отношения на новый уровень. Мне кажется, мы даже начали читать мысли друг друга", – цитирует Максим журналНапомни, что 18 ноября 2016 года у Собчак и Виторгана родился сын Платон. В марте 2018 года в ходе предвыборной кампании в прессе обсуждалась вторая беременность Собчак; но она сама, ее коллеги и друзья уклонялись от прямого ответа о том, правда ли это.