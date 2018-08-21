День рождения приближается. В грядущие выходные Владимир отметит день города. Торжества запланированы масштабные. Помимо народных гуляний, приурочен к этому празднику и ряд других знаковых событий. Более подробно о запуске нового фонтана на театральной площади, открытии ледового дворца, а также о звёздах, которые посетят областную столицу, расскажем далее.

День рождения приближается. В грядущие выходные Владимир отметит день города. Торжества запланированы масштабные. Помимо народных гуляний, приурочен к этому празднику и ряд других знаковых событий. Более подробно о запуске нового фонтана на театральной площади, открытии ледового дворца, а также о звёздах, которые посетят областную столицу, расскажем далее.Любить, творить, удивлять, побеждать и радовать. В этом году у дня города именно такой девиз. Основные торжества пройдут в субботу. Главных сцены будет две, на Театральной и Соборной площади. Церемония открытия в 11.00 у Драмтеатра. Яркое закрытие в виде праздничного салюта -в 22 часа на "Соборке". Между этими событиями в центре города развернутся народные гуляния. Спортивные состязания, детские развлечения, интерактивные площадки для молодёжи, мастер-классы заполнят каждый уголок исторического ядра.Алина Ведехина, начальник городского управления культуры и туризма: "Подготовили несколько сюрпризов. По историческому центру города можно будет не только перемещаться пешком, но и на определённом новом виде транспорта проехать".Для обычного транспорта движение будет перекрыто от площади Фрунзе и до Студёной горы с 9 утра и до 11 вечера. К слову, на вечер придутся и главные мероприятия праздника. Открытие светомузыкального фонтана на Театральной площади состоится в 19.00.Наталья Литвинова, зам. начальника городского управления культуры и туризма: "Это не просто светомузыкальный фонтан под музыку, это возможность водного экрана, на котором можно демонстрироваться всё, что угодно.Возможность лазерного шоу на водном экране, что тоже будет показано. Здесь будет тоже небольшой фейерверк, потому что вода и огонь - это великолепно. Мы продемонстрируем все возможности фонтана, чтобы жители полноценно поняли, каким образом и как он может работать".А вот в каком режиме фонтан будет работать дальше, пока неизвестно. После первого сеанса объект надо будет ещё сдать в эксплуатацию, говорят в мэрии, и только после всех согласований станет понятно, каким образом и в какие часы горожане смогут наблюдать светомузыкальное шоу. Распахнёт свои двери 25 августа и долгожданный Ледовый дворец на выезде из Владимира в сторону Москвы. Правда, его открытие не входит в официальную программу праздника. Во Дворец пригласят пока только чемпионов, почётных граждан Владимира, членов прибывших к нам делегаций и СМИ.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Невозможно его открыть в формате всенародного похода, это просто нереально. Там будет программа, он будет представлен, потом будет достаточно серьёзный процесс сдачи в эксплуатацию. Это нормальная история, вы это знаете и всё, и он будет работать в нормально режиме для горожан после того, как будет подписан акт ввода".Хед-лайнер праздника - группа "Город 312". Её концерт состоится в 21.00 на Соборной площади. После часового выступления - салют и дискотека. Власти напоминают, на праздник из бюджета города не уйдёт ни копейки. Все средства, а на сегодняшний день это 2 миллиона 300 тысяч, спонсорские. Кстати, в этом году Владимир ждёт небывалое количество гостей. Делегаций из других регионов, стран и даже континентов будет в разы больше, чем на предыдущих праздниках.Алина Ведехина, начальник городского управления культуры и туризма: "Мы сейчас очень активно работаем в рамках союза городов Золотого кольца. Андрей Шохин вместе с остальными главами этих городов постоянно в контакте и в поиске новых форматов организации, как наших совместных работ, так и самопрезентаций. Нас подстёгивает, чтобы говорить о себе больше, качественнее, разрабатывать новые уникальные вещи. Вот итог - к нам хотят, к нам едут, и нам это очень приятно".Ну а в воскресенье жителей и гостей Владимира днём приглашают поздравить с 50-летием парк "Дружба", а вечером посетить день улицы Горького.Любителей спорта 26 числа ждут и на футболе. "Торпедо" принимает на своём поле коллектив футбольного клуба Муром. Вход на матч - бесплатный.Более подробную программу праздничных мероприятий вы можете найти на нашем сайте: www.6tv.ru.