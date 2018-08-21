Новый проект для выпускников детдомов. Каждый год из этих региональных учреждений выпускается примерно 50 подростков. Кто отслеживает их дальнейшую судьбу и как помочь ребятам не потеряться в жизни? Во Владимире презентовали специальный проект развития системы сопровождения воспитанников и выпускников детских домов. Подробнее Маргарита Махрова.

Новый проект для выпускников детдомов. Каждый год из этих региональных учреждений выпускается примерно 50 подростков. Кто отслеживает их дальнейшую судьбу и как помочь ребятам не потеряться в жизни? Во Владимире презентовали специальный проект развития системы сопровождения воспитанников и выпускников детских домов. Подробнее Маргарита Махрова.Помогают найти себя в жизни. Ирина Будко работает в "Покровском детском доме". Учреждение в области на хорошем счету. Сейчас там живёт 38 детей. В этом году выпустили девятерых воспитанников. Со всеми поддерживают связь и помогают по мере возможности.Ирина Будко, зам. директора по воспитательной работе "Покровского детского дома": "Поддержка ребёнка в трудной ситуации, они обращаются за советом, всё время поддерживаем тесную связь с ними по телефону. Дети часто приезжают к нам. Очень важно ребёнка поддержать, перестроить, социализировать, чтобы он получил профессию, ведь некоторые дети иногда даже не посещают школу или идёт возврат из приёмных семей - переходный возраст, начинаются трудности".Труднее всего, говорят специалисты, с ребятами, которые попали в детдом уже подростками в 12-15 лет. Психологам и социальным педагогам сложно наладить контакт, а до выпуска ребёнка нужно подготовить к самостоятельной жизни. Адаптация таких ребят должна идти в системе. Этот вопрос ещё в 2011 году поднимал Президент страны. Во Владимирской области уже есть законодательная база и специалисты, которые работают с воспитанниками детдомов и выпускниками, поступающими в средние учебные заведения. Это называется постинтернатным сопровождением или адаптацией.Геннадий Прохорычев, региональный уполномоченный по правам ребёнка: "Для того чтобы мы вовремя могли скорректировать жизненную траекторию, по которой идёт ребёнок. Очень рад, что у нас год назад во Владимирской области образовался Центр постинтернатной адаптации в Лакинском детском доме".Сегодня во Владимире презентовали новый проект, который поможет объединить усилия педагогов детдомов, органов опеки, профильных учебных учреждений. Его разработал Департамент образования совместно с благотворительным фондом социальной помощи детям. Он стартовал уже в этом месяце и предполагает методическую помощь, создание единой базы данных выпускников и подготовку специалистов-кураторов из детских домов и колледжей области.Ирина Бобылева, кандидат педагогических наук, специалист-эксперт Благотворительного Фонда: "Технологии индивидуального сопровождения, то есть, каждый выпускник будет иметь куратора, который будет реализовывать определённую технологию, которая при оценке конкретной жизненной ситуации позволяет ставить задачи сопровождения, продумывать необходимые действия, как выпускнику, так и специалисту".Чаще всего сопровождение нужно ребёнку в первые годы после выпуска из детдома.Наталья Китаева, начальник Отдела защиты детства Департамента образования области: "Даже если он жил самостоятельно, в социальной квартире, которые создаются специально для выпускников детских домов, он всё равно оказывается с миром один на один, и вот этот вот первый этап, первый год после выпуска из детского дома - он очень важен. Здесь нужно ребёнка подхватить, ему помочь, объяснить, куда обратиться, какие у него есть права".По новому проекту специалистов подготовят по новым методикам. Полностью внедрить новую систему планируют за полтора года.