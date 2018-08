Компания Nvidia в рамках игровой выставки Gamescom в Германии представила высокопроизводительную линейку игровых видеокарт GeForce RTX 2000. Самая мощная и дорогая графика — GeForce RTX 2080 за за $1,199 — придет на смену популярной модели GTX 1080 и обеспечит реалистичными видеоэффектами как предстоящие, так и уже вышедшие игры.

Компания Nvidia в рамках игровой выставки Gamescom в Германии представила высокопроизводительную линейку игровых видеокарт GeForce RTX 2000. Самая мощная и дорогая графика — GeForce RTX 2080 за за $1,199 — придет на смену популярной модели GTX 1080 и обеспечит реалистичными видеоэффектами как предстоящие, так и уже вышедшие игры.Сегодня в Кельне были показаны три модели: RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080 Ti. Как сообщил на презентации глава Nvidia Хуан Жэньсюнь, новейшая серия показывает "6-кратный рост производительности в сравнении с графическими картами предыдущего поколения".RTX c выключенным рендерингомRTX c включенным рендерингомСамой многообещающей возможностью новинок является поддержка трассировки лучей в режиме реального времени — метода, обеспечивающего в играх "живой" рендеринг прозрачных поверхностей и объектов, правдоподобрых теней, преломлений, реалистичных отражений и других видеоэффектов, близких к кинематографическим. Техника требует больших вычислительных затрат, поскольку система выстраивает изображение посредством создания сотен тысяч виртуальных лучей.Фотореалистичный визуальный ряд, реалистичное освещение и другие эффекты, созданные с помощью трассировки лучей в реальном времени, появятся в том числе в играх Shadow Of The Tomb Raider, Battlefield V и Metro Exodus ("Метро: Исход"). Вот, например, как выглядят взрывы и пламя, отражающиеся на поверхности оружия:Видеокарты GeForce RTX созданы на базе архитектуры Turing и новой платформы RTX. За трассировку лучей отвечает выделенный блок под названием RT Core. Помимо того, в новинках Nvidia задействованы технологии искусственного интеллекта и программируемые шейдеры.В США Asus, EVGA, Gigabyte, MSI, PNY и Zotact откроют предзаказы на RTX 2080 и RTX 2080 Ti (издания Founders Editions) сегодня. GeForce RTX 2070 Founders Edition оценили в $599 (официальная цена в России — 47 990 рублей), RTX 2080 Founders Edition — $799 (63 990 рублей), а RTX 2080 Ti Founders Edition — в $1,199 (95 990 рублей).∎Nvidia представила новую архитектуру графических ускорителей читайте такжеВ Россию новинки начнут поставлять 20 сентября. RTX 2080 и RTX 2080 Ti уже доступны для предзаказа на сайте Nvidia, RTX 2070 появится позже.