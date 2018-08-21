В Госдуме уже более четырех часов продолжаются масштабные слушания по настройке пенсионного законодательства. В них принимают участие эксперты, политики и общественные деятели.

Госдуме уже более четырех часов продолжаютсямасштабные слушания по настройке пенсионного законодательства. В нихпринимают участие эксперты, политики и общественные деятели.Открывая большую встречу спикер Думы Вячеслав Володин сказал, что широкое обсуждение этой темы поможетснять напряжение в обществе.Учитывая большой запрос со стороны представителейгражданского и экспертного сообщества, после консультаций с политическимифракциями было принято решение расширить формат мероприятия и пригласить нанего все заинтересованные стороны.В слушаниях принимают участие члены правительства, депутаты, представителиПенсионного фонда, Счетной палаты, эксперты и общественные деятели; всего более 600 человек. Всех желающих площадка невместила, некоторые участники слушаний разместились у мониторов в фойе Госдумы.Уже выступили руководители всехдумских фракций, глава Счетной палаты, руководители и представителирегиональных властей. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверовэмоционально отреагировал на выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского,который предположил, что для стабильной работы пенсионной системы все олигархидолжны сдать деньги в казну.По мнению Неверова, отъем денег у богатых позволит лишь на короткое времяобеспечить повышение пенсий, но от последствий такого шага придется долгооправляться.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил перед изменением параметровпенсионной системы посоветоваться с народом, а глава Счетной палаты АлексейКудрин призвал добиваться роста пенсии до 70% от зарплаты.Экономист напомнил, что выступал против заморозки обязательнойнакопительной части. По его словам, сегодня при полном стаже добавкабыла бы до 15% в плюс в коэффициенте замещения от заработной платы.Обсуждение в таком расширенном формате проходит вГосдуме впервые. В июне 2018 года правительство предложило внести изменения впенсионное законодательство.Предложенный кабмином законопроект Дума приняла впервом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мер позволитсоздать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексациивыплат выше уровня инфляции.Напомним, что депутаты не впервые обсуждают злободневные проблемы так долго. 3июля 2017 года в Госдуме прошли масштабные парламентские слушания,посвященные обманутым дольщикам. В обсуждении, продолжавшемся более шести споловиной часов, приняли участие не только депутаты и эксперты, но иболее 200 пострадавших от недобросовестных застройщиков из разныхрегионов России.