Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены трое сотрудников Отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы...

В Главном управлении МВД России по г. Москве начальник столичной полиции Олег Баранов вручил сотрудникам органов внутренних дел медали «За доблесть в службе».Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации за заслуги в поддержании законности и правопорядка, образцовое исполнение служебных обязанностей медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены трое сотрудников Отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы:– участковый уполномоченный полиции капитан полиции Александр Тятяев;– полицейский мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции капитан полиции Александр Денисов;– полицейский-водитель взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции прапорщик полиции Михаил Овсянников.Награды отличившимся сотрудникам вручил начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.11 августа в службу «02» поступило сообщение о краже из магазина, расположенного на Волгоградском проспекте. Экипажем патрульно-постовой службы полиции, прибывшим на место происшествия, был установлен подозреваемый, который при задержании оказал активное сопротивление и нанес ножевые ранения двум сотрудникам ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы. Полицейские сообщили о нападении в дежурную часть территориального отдела полиции. Получив данную информацию, на место происшествия для оказания помощи в задержании злоумышленника незамедлительно прибыл участковый уполномоченный Александр Тятяев, который в соответствии с «Законом о полиции» применил в отношении нападавшего табельное оружие. Рискуя жизнью, стражи порядка задержали правонарушителя.«Благодарю личный состав Главного управления за достойную работу, поскольку общая оценка деятельности полиции зависит именно от того, как люди выполняют свои служебные обязанности», – отметил Олег Баранов.Также за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе были награждены медалью МВД России «За доблесть в службе» майор полиции Алексей Горчаков, заместитель начальник 4 отдела Управления охраны общественного порядка и «Почетной грамоты МВД России» – полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко, начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве