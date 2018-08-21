При личном досмотре у подозреваемого был обнаружен пакет с психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 100 граммов...

Оперативники ГУНК МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по г. Москве в Восточном округе столицы задержали подозреваемого в покушении на сбыт амфетамина в крупном размере.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 37-летнего жителя Московской области. Злоумышленник был задержан около одного из домов на шоссе Энтузиастов. При личном досмотре в кармане его куртки был обнаружен пакет с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 100 граммов. Кроме того, у задержанного обнаружены пустые пакетики, предположительно для последующей фасовки и распространения амфетамина путем закладок.По данному факту ОМВД России по району Перово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве