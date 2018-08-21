Объявленный в Нидерландах конкурс карикатур на пророка Мухаммеда вызвал возмущение в Пакистане. Временный поверенный в делах королевства в Исламабаде был вызван в Министерство иностранных дел Пакистана, где ему выразили решительный протест.

Объявленный в Нидерландах конкурс карикатур на пророка Мухаммеда вызвал возмущение в Пакистане.Временный поверенный в делах королевства в Исламабаде был вызван в Министерство иностранных дел Пакистана, где ему выразили решительный протест. По мнению пакистанских властей, конкурс карикатур является богохульным и направлен на дискредитацию ислама, передает ТАСС."Этот вопрос также будет поднят для обсуждения на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества", — пообещали в МИД исламской республики.Автором идеи проведения конкурса карикатур на пророка Мухаммеда в Нидерландах стал глава Партии свободы Герт Вилдерс, известный своей жесткой антиисламской риторикой.