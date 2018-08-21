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<a href="http://33live.ru/novosti/21-08-2018-po-stopam-pugachevoj-meladze-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-o-pasporte.html" target="_blank">По стопам Пугачевой: Меладзе сделал важное заявление о паспорте</a> - Совсем недавно стало известно о том, что Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грезии, чтобы получить гражданство этой страны. Сам певец не стал ждать и оперативно высказался в ответ на претензии в свой адрес.