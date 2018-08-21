Россияне обеспокоены тревожными новостями о состоянии национальной валюты: она в очередной раз обвалилась в начале августа. Эксперты рассказали, почему падает рубль, чего ждать в ближайшем будущем и как минимизировать потери.

Россияне обеспокоены тревожными новостями о состоянии национальной валюты: она в очередной раз обвалилась в начале августа. Эксперты рассказали, почему падает рубль, чего ждать в ближайшем будущем и как минимизировать потери.Грязная зеленая бумажкаПрактически все экономики мира зависят от доллара. Россия – не исключение. Рубль неизбежно падает вслед за укреплением валюты США.Именно этот процесс участники рынка наблюдали в начале августа 2018 года. Доллар и евро одновременно скакнули на несколько рублей по отношению к рублю. Эксперты считают, что такие изменения можно объяснить влиянием нескольких факторов.Специалисты вкратце рассказали, почему падает рубль. Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков считает, что всем виной недружественные действия со стороны США и ряда европейских государств. "Риски ограничений на владение и покупку ценных бумаг РФ приводят к тому, что иностранные инвесторы выводят свои капиталы. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 34,5% на 1 апреля до 28,2% на 1 июля. Более того, этот процесс продолжается", – заявил он в беседе с корреспондентом Dni.Ru.Отметил эксперт и другую тенденцию. Кочетков напомнил, что Минфин упорноконвертирует рублевые сверхдоходы от продажи нефти в валюту. "Без участия финансового ведомства курс рубля мог бы быть на уровне 55-58 рублей", – добавил аналитик.Непосредственное влияние Запада на российскую валюту увидел и генеральный директор ООО МФК “Займер” Сергей Седов. По его словам, рубль падает из-за санкционной риторики США. "Опубликованный на сайте Конгресса законопроект о введении новых санкций, а также анонсированные санкции за инцидент в Солсбери содержат в себе серьезные меры. Они спровоцировали массовую распродажу облигаций федерального займа и акций российских компаний иностранными инвесторами с последующей конвертацией средств в иностранную валюту и их вывод за рубеж. Это вызвало резкий рост спроса на доллары и евро, и, соответственно, ослабление курса рубля", – пояснил он.Америка оказывает давление на рубль и посредством повышение ставки Федеральной резервной системы. Такое мнение выразил руководитель отдела экономического анализаIPT Group Сергей Лик. "Всего за несколько лет с 2008 года в мировую экономику было влито дополнительных 4,5 млрд долларов США – это называлось количественным смягчением. Теперь начинается обратный процесс – уже изъято из оборота порядка 250 млрд долларов США. То есть, по сути, финансовый регулятор начинает создавать дефицит долларов США. И это делает не столько его дорогим, сколько малопривлекательным для инвестиций ценные бумаги развивающихся стран", – рассказал специалист."По сути, перед инвесторами ставится вопрос где выгоднее размещать средства – под гарантированный доход в самой твердой валюте мира или в высоко-рисковых валютах развивающихся стран. И ответ у больших денег очевидный", – добавил Лик.Чего ждать от рубляАналитики советуют не ждать резкого укрепления рубля. Например, Лик рисует достаточно печальную перспективу. "Политика Минфина просто не позволит ему это сделать. Никакие налоговые выплаты крупных экспортеров не сумеют продавить ситуацию на валютном рынке. Рубль в ближайшей перспективе будет дешеветь. Перспективный коридор доллара против рубля до конца года – 66-71. Цель по инфляции остаётся на уровне ожиданий ЦБ – 4%", – заявил он.Однако не все настроены так пессимистично. "Курс в 70 рублей за доллар является неадекватно высоким при текущих параметрах федерального бюджета, счета текущих операций и размера государственного долга", – уверен Седов. По его словам, если резкое подорожания доллара и произойдет, то это будет кратковременным явлением."До конца августа можно ожидать стоимость доллара в диапазоне 66,3 – 68,5 рубля, евро – 75,3 – 78,0 рубля", – резюмировал эксперт.Кочетков добавил, что ситуация на рынке будет зависеть от действия США. "Если американские законодатели решатся на ограничения против российского госдолга, то рубль может потерять ещё 5%-10% относительно доллара. Если же очередной пакет мер окажется мягче, то вполне вероятен сценарий укрепления рубля до 64-65 за доллар. Более того, при сохранении позитивной динамики в нефти мы не исключаем движения рубля к 61-62 за доллар к концу года", – отметил специалист.Отставить паникуНачитавшись срочных новостей об очередной обвале рубля, многие спешат в обменники. Люди перестают верить в национальную валюту и начинают хаотично скупать доллары.Эксперты уверены, что такая стратегия не работает. "Я не советую россиянам принимать скоропалительные решения, ориентируясь на изменения курса национальной валюты. После того, как всплеск волатильности уже произошел, совершать покупки доллара или евро уже поздно, так как наиболее вероятно, что после этого последует плавное укрепление рубля", – заявил Седов."Если не планируется совершать в ближайшее время расходы в иностранной валюте, но хочется заработать, то самым разумным шагом будет хранить рублевые сбережения в облигациях федерального займа, которые сейчас имеют достаточно привлекательную доходность", – добавил специалист.Такого жа мнения придерживается Кочетков. Когда рубль падает, думать о спасении сбережений уже поздно: необходимо выбрать оптимальную стратегию заранее. "Для целей сбережения капитала имеет смысл хранить до трети в рублях, а остальное конвертировать в основные валюты, то есть покупать в равных долях евро и доллар. При такой структуре накоплений мы существенно снижаем какой-либо ущерб от резких движений на валютном рынке", – рассказал эксперт.Другого мнения придерживается Лик. По словам аналитика, сбережения хранить нужно в долларах. "Тенденция укрепления доллара будет и против евро, который в настоящее время испытывает слабость в связи с проводимой денежно-кредитной политикой ЕЦБ", – заключил он.