В результате ДТП пострадал один человек

В результате ДТП пострадал один человекТри автомобиля столкнулись на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о ДТП поступило 21 августа в 6:42, на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и МЧС, а также бригада скорой помощи. В результате ДТП пострадал один человек, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.Судя по фото, водитель большегруза «догнал» другую фуру и врезался в нее сзади. О техническом состоянии автомобилей не сообщается.