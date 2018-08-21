В результате ДТП пострадал один человек
В результате ДТП пострадал один человек
Три автомобиля столкнулись на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о ДТП поступило 21 августа в 6:42, на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и МЧС, а также бригада скорой помощи. В результате ДТП пострадал один человек, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Судя по фото, водитель большегруза «догнал» другую фуру и врезался в нее сзади. О техническом состоянии автомобилей не сообщается.