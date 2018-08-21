Следователи в подмосковном Ступине выясняют обстоятельства гибели пятилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок задохнулся в запертой машине, пока его мать устраивалась на работу.

Следователи в подмосковном Ступине выясняют обстоятельства гибели пятилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок задохнулся в запертой машине, пока его мать устраивалась на работу. Ее не было больше двух часов.В пресс-службе регионального уполномоченного по правам ребенка сообщили, что мальчик жил в благополучной семье, в ситуации разбираются, передает "Россия 24".Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отправил запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру. По закону детей до семи лет запрещено оставлять одних в машине. И это не просто здравомыслие, а международная правовая практика.