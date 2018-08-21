В полицию обратился мужчина, который обнаружил пропажу принадлежащего ему мотоцикла «БМВ» стоимостью свыше 700 тысяч рублей, припаркованного возле дома...

Сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Тверскому району задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в неправомерном завладении мотоцикла без цели хищения.В полицию с заявлением обратился мужчина, который обнаружил пропажу принадлежащего ему мотоцикла «БМВ» стоимостью свыше 700 тысяч рублей, припаркованного возле дома.В результате патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 46-летний житель Московской области. Как выяснилось, злоумышленник намеревался покататься. Похищенное транспортное средство изъято.Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60