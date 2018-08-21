Согласно результатам исследования изъятое является наркотическими средствами и психотропными веществами – МДМА, гашишем и амфетамином...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 33-летнего жителя Подмосковья по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств и психотропных веществ – гашиша, амфетамина и МДМА», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Ферганском проезде за сбыт амфетамина был задержан мужчина.При обыске по месту жительства в квартире у подозреваемого были обнаружены и изъяты 332 таблетки, два свертка с порошкообразным веществом, а также 4 свертка с веществом растительного происхождения.Согласно результатам исследования изъятое является наркотическими средствами и психотропными веществами – МДМА, гашишем и амфетамином, общей массой более 1 килограмма. Установлено, что данные средства предназначались для дальнейшего сбыта.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18