Подозреваемые – жительница Кольчугинского и житель Собинского районов.

Отделением дознания Кольчугинского ОМВД возбуждено уголовное дело в отношении 59-летней жительницы Кольчугинского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Факт нарушения миграционного законодательства выявлен участковым уполномоченным полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий.Установлено, что в июне текущего года местная жительница направила в территориальный отдел по вопросам миграции четыре уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире в одном из районных поселков. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у женщины изначально не было.В совершении аналогичного преступления подозревается и 45-летний житель деревни Угор Собинского района. В апреле и мае текущего года мужчина, как установили сотрудники полиции, осуществил фиктивную регистрацию по месту своего проживания жителя одной из среднеазиатских республик.Фигуранты дали признательные показания. Расследование уголовных дел продолжается.