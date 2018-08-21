Маленькая Алина абсолютно глухая от рождения. С самого момента ее появления на свет врачи боролись за ее жизнь. Сейчас девочке 5 лет. Алина уже перенесла две операции в связи с врожденным пороком сердца, у нее целый букет диагнозов, но она не сдается и очень хочет услышать этот мир.

Маленькая Алина абсолютно глухая от рождения. С самого момента ее появления на свет врачи боролись за ее жизнь. Сейчас девочке 5 лет. Алина уже перенесла две операции в связи с врожденным пороком сердца, у нее целый букет диагнозов, но она не сдается и очень хочет услышать этот мир. Но необходимая девочке операция стоит 2 079 750 рублей.ПОМОЧЬ АЛИНЕАлина ребенок-инвалид. Она родилась на 35 неделе беременности, протекавшей без осложнений. Мама так ждала этой встречи… Но девочка родилась с врожденным пороком сердца и уже на третий день жизни была прооперирована.Начался длительный и очень тяжелый послеоперационный период с полиорганной недостаточностью. Больше 3 месяцев Алина находилась на аппарате ИВЛ. Врачи боялись делать какие-либо прогнозы. Но кроха выкарабкалась, хотя и с целым букетом диагнозов: у Алины ВПС, ОПЦНС, двусторонняя глухота 4-й степени, ЧАЗН, колобома сосудистой оболочки. Но мама с дочкой не сдаются. Постоянно занимаются с логопедом, ЛФК, войта-терапией, ходят в бассейн.В январе 2016 года ребенку была проведена вторая операция на сердце. После долгого восстановительного периода девочка получила квоту в НИИ ЛОР Санкт-Петербурга на операцию по восстановлению слуха. Однако вживить ей кохлеарный имплант не получилось из-за аномалии сосудов (как маме объяснили, хирург просто не смог подобраться к нужному месту). Позже ребенку сделали КТ, которое показало, что в ушке имеется место для установки импланта, однако оперировавший доктор не рискнул взяться за повторную операцию.Помочь Алине согласились во Всемирном центре слуха в Польше. Изучив документы, профессор Генрих Скаржинский сообщил: "Операцию сделать можно, ребенка возьмут".Операция стоимостью 2 079 750 рублей запланирована на ноябрь 2018 года.На сегодняшний день единственный шанс услышать Алине услышать мир — это кохлеарная имплантация. Но мама воспитывает Алину одна, и такая сумма ей не по силам.Чтобы помочь Алине, отправьте SMS на номер 3434 со словом "Помогаю" и суммой пожертвования (например, "Помогаю 200"). Сумма пожертвования может быть от 10 до 5 000 рублей.Также можно сделать пожертвование на сайте благотворительного фонда "Помоги спасти жизнь".Оказать помощь можно через "Сбербанк-онлайн". В графе "Назначение платежа" нужно указать "Благотворительное пожертвование для Куприяновой Алины".