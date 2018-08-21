Президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Известия о торжестве сами по себе стали поводом для обсуждений, однако рассказы о мероприятии способны удивить не меньше. Так, музыкант, которому довелось побывать на свадьбе, поведал, что российский лидер на празднике раскрылся с иной стороны.

Президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Известия о торжестве сами по себе стали поводом для обсуждений, однако рассказы о мероприятии способны удивить не меньше. Так, музыкант, которому довелось побывать на свадьбе, поведал, что российский лидер на празднике раскрылся с иной стороны.Вместе с президентом России свадьбу посетил инструментальный дуэт "Баян-MIX", который выступил перед высокопоставленными гостями. Руководитель музыкального коллектива рассказал, что торжество было очень демократичным.Так, не велось никаких разговоров о политике. Гости, в свою очередь, отдыхали и веселились, позабыв на некоторое время о своих статусах и чинах, передает ."Меня очень удивило и порадовало то, что Владимир Владимирович знает много языков, причем разговаривает на них без акцента. А вы знали, что он играет на баяне?", – рассказал присутствовавший на свадьбе музыкант Сергей Войтенко. Стоит отметить, что Путин не стал играть на празднике на этом музыкальном инструменте. Однако президент удивил гостей, станцевав с невестой.Информация дополняется.