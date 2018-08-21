У звезды телепроекта Дом-2 Ольги Рапунцель сдали нервы. Молодая мама решила покинуть телепроект через месяц после возвращения.

У звезды телепроекта "Дом-2" Ольги Рапунцель сдали нервы. Молодаямама решила покинуть телепроект через месяц после возвращения.Ольга заявила, что устала от давления, которое на нее оказываюдругие участники телестройки. Ее постоянно обвиняют в том, что она никудышная хозяйка, и плохо следит за дочерью, мол вечно грязно, девочка постоянно плачет, а на любую критику молодая мама реагирует агрессивно.Рапунцель уверена, что ведущие и другие жители проекта пытаютсявыжить ее с периметра: провоцируют на конфликты, пытаются рассорить с мужем, сестройи матерью. "Я занимаюсь делами, стираю одежду для малышки, а они мешают. Хотятпоказать, что я не занимаюсь дочерью", – пожаловалась Ольга и добавила, что ейхочется отдохнуть и она надеется на понимание.После очередного скандала на лобном месте ее супруг ДмитрийДмитренко заявил об уходе из "Дома-2". "Я уже по горло сыт. Одной ногой здесь,а другой за периметром. Сейчас я приму решение, и мы уйдем".Отметим, что молодая мама получает упреки не только отжителей поляны, но и от ведущих проекта. Ранее Ольга Орлова в приватной беседес Рапунцель и ее мужем сообщила, что многие отмечают, мол, Ольга ленится уделятьдочери достаточно внимания: оставляет малышку на попечение родственникам, а сама спит целый день. На эти слова звезда "Дома-2" отреагировала истерикой.Она заявила, что на нее наговаривают завистники. "В 7 утравстала, в отличие от некоторых. Весь дом спит, я гуляю с ребенком. Она у меняне спит с 7 до 9. Потом спустилась мама, взяла у меня Василису, я немноговздремнула. Это вранье, я не сплю до двух часов! Я сплю потом, когда ужедействительно хочу немножечко отдохнуть…", – кричала в слезах Ольга.