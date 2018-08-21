У звезды телепроекта Дом-2 Ольги Рапунцель сдали нервы. Молодая
мама решила покинуть телепроект через месяц после возвращения.
У звезды телепроекта "Дом-2" Ольги Рапунцель сдали нервы. Молодая
мама решила покинуть телепроект через месяц после возвращения.
Ольга заявила, что устала от давления, которое на нее оказываю
другие участники телестройки. Ее постоянно обвиняют в том, что она никудышная хозяйка, и плохо следит за дочерью, мол вечно грязно, девочка постоянно плачет, а на любую критику молодая мама реагирует агрессивно.
Рапунцель уверена, что ведущие и другие жители проекта пытаются
выжить ее с периметра: провоцируют на конфликты, пытаются рассорить с мужем, сестрой
и матерью. "Я занимаюсь делами, стираю одежду для малышки, а они мешают. Хотят
показать, что я не занимаюсь дочерью", – пожаловалась Ольга и добавила, что ей
хочется отдохнуть и она надеется на понимание.
После очередного скандала на лобном месте ее супруг Дмитрий
Дмитренко заявил об уходе из "Дома-2". "Я уже по горло сыт. Одной ногой здесь,
а другой за периметром. Сейчас я приму решение, и мы уйдем".
Отметим, что молодая мама получает упреки не только от
жителей поляны, но и от ведущих проекта. Ранее Ольга Орлова в приватной беседе
с Рапунцель и ее мужем сообщила, что многие отмечают, мол, Ольга ленится уделять
дочери достаточно внимания: оставляет малышку на попечение родственникам, а сама спит целый день. На эти слова звезда "Дома-2" отреагировала истерикой.
Она заявила, что на нее наговаривают завистники. "В 7 утра
встала, в отличие от некоторых. Весь дом спит, я гуляю с ребенком. Она у меня
не спит с 7 до 9. Потом спустилась мама, взяла у меня Василису, я немного
вздремнула. Это вранье, я не сплю до двух часов! Я сплю потом, когда уже
действительно хочу немножечко отдохнуть…", – кричала в слезах Ольга.