Ученые опровергли миф о том, что изменяют в браке чаще не нагулявшиеся партнеры. Исследователи установили, что склонность человека к адюльтеру объясняется особыми чертами характера.

Ученые опровергли миф о том, что изменяют в браке чаще"не нагулявшиеся" партнеры. Исследователи установили, что склонностьчеловека к адюльтеру объясняется особыми чертами характера.Некоторые люди имеют тенденцию изменять с большейвероятностью. К такому выводу пришли исследователииз Университета Квинсленда. В частности, люди, у которых было большесексуальных партнеров в прошлом, склонны к поискам новых партнеров – имтребуется опробовать приобретенные в этой области навыки.Кроме того, в "группе риска" оказалисьимпульсивные люди. Они изменяют просто потому, что о не продумывают ситуацию, апросто следуют своим мыслям и эмоциям. А основными причинами измен ученыеназвали охлаждение к партнеру или слабая удовлетворенность отношениями.В то же время, как выяснилось, на верность практически невлияют продолжительность и глубина отношений, приводит данные исследования "Росбалт" со ссылкой на британскую Independent.Ранее Dni.Ru писали о том, что у представителей сильного пола причина измены, когда все хорошо в семье, как правило, только одна. Мужчине попросту хочется новых острых ощущений. При этом, ловелас искренне не допускает мысли, что его обман всплывет наружу и надеется, что роман вне семьи останется тайной.У женщин причиной измены зачастую становится желание освежить женскую сексуальность, месть неверному супругу или неудовлетворенность его внешними данными.