Ученые опровергли миф о том, что изменяют в браке чаще
не нагулявшиеся партнеры. Исследователи установили, что склонность
человека к адюльтеру объясняется особыми чертами характера.
Ученые опровергли миф о том, что изменяют в браке чаще
"не нагулявшиеся" партнеры. Исследователи установили, что склонность
человека к адюльтеру объясняется особыми чертами характера.
Некоторые люди имеют тенденцию изменять с большей
вероятностью. К такому выводу пришли исследователи
из Университета Квинсленда. В частности, люди, у которых было больше
сексуальных партнеров в прошлом, склонны к поискам новых партнеров – им
требуется опробовать приобретенные в этой области навыки.
Кроме того, в "группе риска" оказались
импульсивные люди. Они изменяют просто потому, что о не продумывают ситуацию, а
просто следуют своим мыслям и эмоциям. А основными причинами измен ученые
назвали охлаждение к партнеру или слабая удовлетворенность отношениями.
В то же время, как выяснилось, на верность практически не
влияют продолжительность и глубина отношений, приводит данные исследования "Росбалт" со ссылкой на британскую Independent.
Ранее Dni.Ru писали о том, что у представителей сильного пола причина измены, когда все хорошо в семье, как правило, только одна. Мужчине попросту хочется новых острых ощущений. При этом, ловелас искренне не допускает мысли, что его обман всплывет наружу и надеется, что роман вне семьи останется тайной.
У женщин причиной измены зачастую становится желание освежить женскую сексуальность, месть неверному супругу или неудовлетворенность его внешними данными.