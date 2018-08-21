Остались без газа. Жители Владимирской области, которые пользуются газовыми баллонами, столкнулись с большой проблемой. Не сертифицированные ёмкости под «голубое топливо» на специализированных заправках газом больше не заполняют. Компании, которые этим занимались ранее, сегодня рискуют получить крупный штраф за оказание данной услуги. Причём, население о нововведениях никто не предупреждал, и теперь пенсионеры и жители не газифицированных деревень, а это десятки тысяч человек, не знают, что делать. Как быть? И почему с дачниками и селянами так поступили, узнаете из следующего материала.

Остались без газа. Жители Владимирской области, которые пользуются газовыми баллонами, столкнулись с большой проблемой. Не сертифицированные ёмкости под голубое топливо на специализированных заправках газом больше не заполняют. Компании, которые этим занимались ранее, сегодня рискуют получить крупный штраф за оказание данной услуги. Причём, население о нововведениях никто не предупреждал, и теперь пенсионеры и жители не газифицированных деревень, а это десятки тысяч человек, не знают, что делать. Как быть? И почему с дачниками и селянами так поступили, узнаете из следующего материала.На этой специализированной заправке Наталья Романова каждый год приобретает голубое топливо. Живёт женщина в деревне, пользуется баллонным газом. Заправлять ёмкость приехала в прошлую пятницу. Вот только природный ресурс ей не продали. Баллон - несертифицированный, пояснили сотрудники заправки и дали телефон горячей линии.Наталья Романова, житель деревни Струково: "Там сказали или в Подмосковье езжайте или в Иваново. Берёте сертификат на эти баллоны, привезёте нам, мы будем заправлять. Здесь ничего не будем делать -- Сейчас закрывашки все идут, дети приезжают в выходные. Мне на плитке готовить? Это дорого на свете будет".В такой же ситуации оказался и Геннадий Полоз. Он тоже остался без газа. Хотя ещё месяц назад заправил свою ёмкость для голубого топлива на этой же заправке."Он должен весить согласно весу своему и заправленному газу, но не более того. Они ставят его на весы и по этим цифрам и дате заправляют баллон".Сертификация - это проверка баллона специалистами. Проводится раз в пять лет, чтобы обезопасить самих граждан. Ведь с газом шутки плохи. Вот только ссылка на безопасность в данной ситуации абсолютно не корректна, уверены те, кто остался без газа.Геннадий Полоз, дачник СНТ Текстильщик (Собинский район): "Я понимаю всю опасность ситуации, но сначала нужно решать подготовительные вопросы, объявить населению, что вот здесь можно поменять баллоны, вот здесь. Организуйте приёмные пункты".Сотрудники заправки пояснили, заправляют только сертифицированные баллоны, то есть проверенные не позднее 13 года. Не запускать голубое топливо в более старые ёмкости - распоряжение руководства компании. Вот только что делать гражданам, если их тара не проходила проверку на безопасность, сказать на заправке не могут."Cертификация баллонов в Иваново и Москве? Где можно сертифицировать?" - "Во Владимире по-моему нигде, не могу сказать", - "Вот видите, даже на заправке не знают где".В компании "Юта-АвтоГаз", которая и заправляет баллоны голубым топливом, говорят, что социальное напряжение растёт. Ежедневно они получают два-три десятка звонков от возмущённых граждан. Народ не то что сертифицировать баллон не может, не могут и новый купить, их во Владимире нигде нет. В организации пояснили, против правил, установленных Ростехнадзором, они пойти не могут, рискуют получить огромные штрафы. Новые баллоны, которые, между прочим, будут стоить три тысячи рублей, на заправки на улице привезут не раньше пятницы. Возможно, уже сегодня население сможет воспользоваться услугой обмена, за 700 рублей. Партию сертифицированных баллонов ждут из Александрова.Ирина, сотрудница ООО "Юта-АвтоГаз": "Человек приедет, оставит свой баллон не старше 40 лет, но с просроченным освидетельствованием, и возьмёт баллон не старше 40 лет, но с подтверждённым освидетельствованием за 700 рублей", - "Сегодня Александровские баллоны на заправке будут?" - "Стараемся организовать сегодня", - "В каком количестве?" - "Ориентируемся, что по 30 баллонов на каждый объект (заправка на ул. Ноябрьская и ул. Куйбышева) будет. Если люди жалуются, мы при чём, ребята, ждите, мы пытаемся решить эту ситуацию, мы пытаемся снять напряжение, но не мы создали эту ситуацию".А вот в региональном Ростехнадзоре, а именно эта организация может оштрафовать заправку за отпуск газа в несертифицированный баллон, комментировать ситуацию не готовы. По всей вероятности, госструктура и не подозревает, что, начав действовать жёстко по отношению к заправкам, она создала огромное социальное напряжение, не продумав развитие ситуации.Игорь Борисов, зам. начальника отдела регионального Ростехнадзора: "Почему без объявления войны, без предупреждения и всё, весь народ остался без газа?" - "Мне сейчас некогда. Разрешит мне руководитель вынести какую-то информацию, тогда я с удовольствием с вами поговорю".Вот только руководитель, Михаил Левин, в командировке и, по всей видимости, не очень озабочен данной ситуацией. Мы просим региональное управление Ростехнадзора всё-таки разъяснить населению ситуацию. Ведь не газифицировано на сегодняшний день в области 10 процентов населения. А это значит, 140 тысяч человек готовят пищу при помощи электричества или газовых баллонов, с покупкой которых вдруг возникли колоссальные проблемы.Газ, баллон, заправка, Ростехнадзор, без газа, социальное напряжение