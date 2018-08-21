Женщина обратилась за помощью в полицию

Женщина обратилась за помощью в полициюС банковской карты 59-летней костромички мошенники сняли 127 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.Женщина обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка. Он сказал, что у карты подозрительная активность. Для того, чтобы восстановить работу, мошенник попросил реквизиты.После он снял деньги с карты пенсионерки. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.