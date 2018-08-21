Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс решилась на серьезный шаг. Она планирует родить третьего ребенка с помощью ЭКО.

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс решилась на серьезныйшаг. Она планирует родить третьего ребенка с помощью ЭКО.После расставания с супругом Александром Семиным звезде таки не удалось построить отношения. В следующем году Бледанс исполнится 50, ишанс, что она еще раз станет матерью, может навсегда исчезнуть, поэтомуЭвелина решила больше не ждать любви, а забеременеть с помочью процедуры экстракорпоральногооплодотворения.Ранее в интервью артистка призналась, что всегда мечтала одочери. И в первом браке у нее должна была родиться наследница, однако из-занесчастного случая девочка родилась мертвой.Артистка так сильно грезит третьим ребенком, что готоварастить его в одиночестве. "Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только насебя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала,откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У менясвои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей", – цитируетЭвелину StarHit.Перед тем как обратиться к медикам Эвелина посетила родину знаменитойясновидящей Ванги. В Болгарии телеведущая молилась, чтобы судьба дала ей ещеодин шанс.Процедура проводилась в одной из клиник Москвы и орезультатах говорить пока рано, но Блэданс настроена на положительный ответ. Отметим,что мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала,звезда не раскрывает. Бледанс призналась, что изначально даже не рассматриваласуррогатное материнство, будучи убежденной, что сможет выносить ребенка сама.Напомним, что у Бледанс два сына. Николай родился в браке с израильским бизнесменом. Младший, Семен, появился на свет в 2012 году, когда артистка уже состояла в отношениях с продюсером Александром Семиным.