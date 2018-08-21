Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс решилась на серьезный
шаг. Она планирует родить третьего ребенка с помощью ЭКО.
Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс решилась на серьезный
шаг. Она планирует родить третьего ребенка с помощью ЭКО.
После расставания с супругом Александром Семиным звезде так
и не удалось построить отношения. В следующем году Бледанс исполнится 50, и
шанс, что она еще раз станет матерью, может навсегда исчезнуть, поэтому
Эвелина решила больше не ждать любви, а забеременеть с помочью процедуры экстракорпорального
оплодотворения.
Ранее в интервью артистка призналась, что всегда мечтала о
дочери. И в первом браке у нее должна была родиться наследница, однако из-за
несчастного случая девочка родилась мертвой.
Артистка так сильно грезит третьим ребенком, что готова
растить его в одиночестве. "Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на
себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала,
откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня
свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей", – цитирует
Эвелину StarHit.
Перед тем как обратиться к медикам Эвелина посетила родину знаменитой
ясновидящей Ванги. В Болгарии телеведущая молилась, чтобы судьба дала ей еще
один шанс.
Процедура проводилась в одной из клиник Москвы и о
результатах говорить пока рано, но Блэданс настроена на положительный ответ. Отметим,
что мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала,
звезда не раскрывает. Бледанс призналась, что изначально даже не рассматривала
суррогатное материнство, будучи убежденной, что сможет выносить ребенка сама.
Напомним, что у Бледанс два сына. Николай родился в браке с израильским бизнесменом. Младший, Семен, появился на свет в 2012 году, когда артистка уже состояла в отношениях с продюсером Александром Семиным.