Родив всего три месяца назад, Светлана Лобода сразу с головой окунулась в работу. Все лето она провела в гастролях, а под конец лета дала концерт в курортной Юрмале. Корреспондент Dni.Ru побывал на выступлении самой востребованной артистки.

Родив всего три месяца назад, Светлана Лобода сразу с головой окунулась в работу. Все лето она провела в гастролях, а под конец лета дала концерт в курортной Юрмале. Корреспондент Dni.Ru побывал на выступлении самой востребованной артистки.Третий год подряд Лобода получает самые главные музыкальные награды России – от премии МУЗ-ТВ до "Песни года". Она взлетела на немыслимую высоту. Билеты на ее сольники распродаются в первые же часы, а выступления бронируются на много месяцев вперед.В конце августа 2017-го артистка впервые дала концерт в легендарном зале "Дзинтари". Успех был столь громкий, что было решено приехать в Юрмалу через год.И снова не просто аншлаг, а даже проходы заняты фанатами. А из VIP-зоны за происходящим на сцене наблюдала сама Пугачева."В зале находится человек, перед которым мы, артисты, всегда как на экзамене. Я даже боюсь смотреть в ее сторону. Это великая и неподражаемая Алла Борисовна!" – представила в середине концерта Лобода почетную гостью. Зал взорвался аплодисментами.Примадонна обожает талантливых людей и подчеркивает: им надо помогать, а вот бездарность сама себе пробьет дорогу. Артистов, к которым Примадонна приходила на концерты, можно перечесть по пальцам – Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита. Вот, пожалуй, и все.Судя по реакции, концерт Лободы Пугачевой понравился – она хлопала и подпевала бронебойным хитам. Алла Борисовна была удивлена и явно довольна тем, что на сцену выходит столь талантливая молодежь. Значит, у эстрады есть будущее. После концерта она пришла в гримерку Лободы – чтобы лично выразить восхищение и поблагодарить.Светлана за полтора часа выдала два десятка песен – от Be My Valentine, с которой участвовала в "Евровидении", до SuperStar, рвущей все хит-парады. Большинство композиций прозвучало в модных аранжировках.Энергетика, харизма, живой звук – Лобода находится на пике физической и вокальной формы. И концерт в Юрмале – лучшее тому подтверждение. А 25, 26 и 28 октября москвичи смогут оценить новую программу суперзвезды в "Крокус Сити Холле".