21.08.2018

2018-08-21 10:50:44

Сельчанка без прав убила пенсионерку в жутком ДТП

В Башкирии произошла дорожная авария со смертельным исходом. В результате ЧП погибла пассажирка легкового авто.



Сообщается, что 27-летняя местная сельчанка за ехала за рулем машины без прав. В какой-то момент женщина утратила контроль над автомобилем и загнала автомобиль в кювет. Из-за полученных травм 76-летняя пассажирка автомобиля погибла. Женщина-водитель, в свою очередь, доставлена в лечебное учреждение, передает .