Футболист Дмитрий Тарасов высказался о новом проекте своей экс-супруги телеведущей Ольги Бузовой. Спортсмен не будет смотреть ее новое шоу.

Футболист Дмитрий Тарасов высказался о новом проекте своейэкс-супруги телеведущей Ольги Бузовой. Спортсмен не будет смотреть ее новоешоу.После внезапного появления Дмитрия Тарасова с семьей взаведении, в котором проходила презентация нового проекта Ольги "Замуж заБузову", многие решили, что отношения между бывшими супругами наладились, другие же подумали, что это просто провокация. Чтобывыяснить так ли это, журналист YouTube-канала "Пушка" Саша Сорокин дозвонилсядо футболиста, чтобы узнать, как именно Дмитрий оказался на мероприятии.Разговор не заладился, Тарасов даже не понял о какойпрезентации идет речь. "Я оказался на мероприятии своем, у меня были крестиныдочери. А какое мероприятие было? У меня был прекрасный день, мы крестили дочкунашу с женой, и все поехали семейно отметить это мероприятие", – рассказал спортсмен.Также Дмитрий заявил, что не будет смотреть шоу Ольги: "Я об этом не слышал и слышать не хочу".Напомним, вчера, 20 августа, в центре Москвы в ресторане"Чайка" собрались журналисты всех ведущих отечественных СМИ – Ольгапланировала представить свое новое шоу "Замуж за Бузову", где онавыступит в качестве невесты. И пока поющая телеведущая только готовиласьприехать на мероприятие, в ресторан заявился ее бывший муж Дмитрий Тарасоввместе с мамой, дочерью и женой.Через некоторое время в заведении появилась и сама ОльгаБузова. Присутствующие отметили, что она выглядела сногсшибательно и простосветилась от счастья. До сегодняшнего дня было неизвестно приехало семейство Тарасова просто пообедать, или все же решило стать гостем презентации Ольги.