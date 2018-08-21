Расследование так называемого российского дела в США имеет политический характер. Об этом американский сенатор Рэнд Пол заявил прямо в эфире телеканала Fox News.

Расследование так называемого российского дела в США имеет политический характер. Об этом американский сенатор Рэнд Пол заявил прямо в эфире телеканала Fox News.Политик, который недавно побывал с рабочей поездкой в Москве, отметил: пока единственный результат расследования — это обвинение россиян в хакерстве.Между тем поиски "русского следа" уже прочно вошли в американскую политическую жизнь даже на местном уровне, передает телеканал "Россия 24".Так, в Пенсильвании кандидат на пост губернатора республиканец Скотт Вагнер на встрече с избирателями пошутил, что русские помогут ему выиграть выборы. Эти слова записали на диктофон сторонники демократической партии. Противники Вагнера шутки не поняли и поспешили передать запись прессе.