Вышедший из пены морской смерч не только распугал туристов на пляже в Геленджике, но и позаимствовал их вещи, после чего удалился. Одна из отдыхающих сняла опасное природное явление на видео.

Вышедший из пены морской смерч не только распугал туристов на пляже в Геленджике, но и позаимствовал их вещи, после чего удалился. Одна из отдыхающих сняла опасное природное явление на видео.Вихрь отправился осваивать сушу днем 20 августа, тут же превратившись из влажного в песочный круговорот. Гости популярного курорта успели разбежаться в стороны, побросав пляжные принадлежности, и ими-то как раз и "заинтересовалась" стихия.На кадрах видно, как песчаный смерч срывает с места и поднимает в воздух зонты, лежаки, полотенца и сумки туристов. Впрочем, баловался с ними он недолго — побросав вещи в воду, вихрь в буквальном смысле растворился.