Юбиляр – майор милиции в отставке Виктор Сергеевич Брюшков двадцать шесть лет отдал службе в органах внутренних дел.

20 августа текущего года от имени руководства и личного состава Отдела МВД России по Петушинскому району председатель Совета ветеранов при ОМВД Сергей Гусаров и сотрудники полиции поздравили с 70-летним юбилеем ветерана органов внутренних дел Виктора Сергеевича Брюшкова.Майор милиции в отставке Виктор Сергеевич двадцать шесть лет отдал службе в органах внутренних дел. За это время он служил в таких подразделениях милиции, как ГАИ, отдел участковых уполномоченных, дежурная часть, возглавлял службу ОБХСС. Юбиляр неоднократно поощрялся руководством отдела милиции за добросовестное исполнение должностных обязанностей.В этот же день принимала поздравления с Днем рождения и супруга юбиляра Раиса Ивановна – ветеран милиции в отставке, прослужившая в милиции двадцать восемь лет.Сергей Гусаров зачитал поздравительный адрес от руководства Петушинского ОМВД и пожелал ветеранам ОВД крепкого здоровья и долголетия. Наряду с теплыми словами, юбиляры получили от гостей медали к 300-летию полиции России.Визит полицейских стал для ветеранов приятным подарком.