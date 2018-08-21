В результате поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли пропавшую в одном из парков столицы, она была доставлена домой и передана матери...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково разыскали пропавшую несовершеннолетнюю девочку и передали ее домой родственникам.В отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что ее 14-летняя дочь ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.Сотрудниками полиции были разосланы ориентировки по пропавшей девочке, опубликована информация в средствах массовой информации, проверены все места ее возможного местонахождения, а также близлежащие к дому дворовые территории и лесопарковые зоны.В результате поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли пропавшую в одном из парков столицы. Она была доставлена домой и передана своей матери. Никаких противоправных деяний в отношении девочки совершено не было. С родителями несовершеннолетней проведена профилактическая беседа.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29