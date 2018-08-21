Российская теннисистка Екатерина Макарова успешно преодолела первый раунд турнира серии Premier в американском Нью-Хэйвене. Россиянка одержала победу над чешской соперницей Каролиной Плишковой со счетом 6:1, 6:3.

Российская теннисистка Екатерина Макарова успешно преодолела первый раунд турнира серии Premier в американском Нью-Хэйвене. Россиянка одержала победу над чешской соперницей Каролиной Плишковой со счетом 6:1, 6:3.Поединок между соперницами продолжался один час. В следующем круге Макарова встретится со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой. В своем стартовом поединке на турнире она прошла американку Коко Вандевей (6:2, 4:6, 3:2, отказ).Матч между Макаровой и Рыбариковой состоится 22 августа.