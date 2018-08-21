Суд в Москве арестовал бывшего заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации Энергия Алексея Белобородова. Он обвиняется в покушении на мошенничество. Двое его сообщников, согласно представленным материалам дела, свою вину признали. Один из них отправлен под домашний арест, решение по второму еще не принято. Заседание продолжается.

Суд в Москве арестовал бывшего заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексея Белобородова. Он обвиняется в покушении на мошенничество. Двое его сообщников, согласно представленным материалам дела, свою вину признали. Один из них отправлен под домашний арест, решение по второму еще не принято. Заседание продолжается.Троих теперь уже бывших высокопоставленных менеджеров ракетно-космической корпорации "Энергия" доставили в суд после обеда. Еще с утра с подозреваемыми работали следователи. И успели предъявить им обвинения. Задержанные — уволенный заместитель директора РКК "Энергия" Алексей Белобородов и два его подчиненных. Обвиняются в крупном мошенничестве.Первым в суд завели Белобородова. Вину он не признает. Его взяли в собственном кабинете. При себе у менеджера был портфель, набитый наличными. Крупная сумма в рублях, долларах и евро. "Сотрудниками ГСУ СКР по Московской области были обнаружены меченые купюры в размере около полумиллиона рублей, которые были переданы ранее подчиненному Белобородова в рамках оперативных мероприятиях проводимых сотрудниками Управления "П" ФСБ России", — сообщили в СК РФ.В деле еще два фигуранта — Олег Пыльнев и Илья Шендерий. Оба признали вину и дали показания на своего начальника Белобородова. Всего по версии следствия подозреваемые планировали получить 31 миллион 576 тысяч рублей. Это был так называемый откат от строительной фирмы за право участия в тендере корпорации.Что касается Алексея Белобородова, который успел поработать в корпорации "Энергия" всего два года, то суд решил отправить его в СИЗО. Там бывший топ-менеджер будет находиться до 16 октября.