Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос снятия санкций против Москвы в случае, если Российская Федерация будет сотрудничать с США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос снятия санкций против Москвы в случае, если Российская Федерация будет сотрудничать с США.В интервью агентству Reuters Трамп отметил, что готов снять санкции против России, если Москва будет работать с Соединенными Штатами по вопросам ситуации на Украине и в Сирии.США ввели против РФ большое количество санкций под разными предлогами, напоминает РИА Новости. Часть санкций накладывается по распоряжению президента США, он же может их снять. Другие санкции вводятся в соответствии с законом конгресса "О противодействии противникам Америки через санкции", без согласия конгресса они не могут быть сняты.