Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить
антироссийские санкции, но при соблюдении Москвой ряда условий в Сирии и на
Украине. Эксперты между тем отнеслись к словам американского лидера
скептически. По их мнению, Вашингтон готов сотрудничать лишь с теми, кто
безропотно исполняет его команды.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить
антироссийские санкции, но при соблюдении Москвой ряда условий в Сирии и на
Украине. Эксперты между тем отнеслись к словам американского лидера
скептически. По их мнению, Вашингтон готов сотрудничать лишь с теми, кто
безропотно исполняет его команды.
Глава Белого дома заявил, что основное условие для снятия
санкций – сотрудничество России с Соединенными Штатами. В эксклюзивном
интервью агентству Reuters Трамп пояснил, что это касается урегулирования кризисов
на Украине и в Сирии.
Не надо придавать много значения заявлениям американского
лидера в СМИ и Twitter, уверен директор НИИ политической социологии Вячеслав
Смирнов. "По той причине, что под сотрудничеством он может подразумевать
что угодно: от выдачи тех российских граждан, которые были обвинены в хакерских
атаках на серверы Демократической партии, до сдачи донецкой и луганской
автономий", – пояснил аналитик.
Он не исключает, что у главы Белого дома действительно есть
намерение сотрудничать с Москвой. Однако в Вашингтоне готовы кооперироваться
лишь с теми, кто выполняет их команды, сказал эксперт в эфире радио Sputnik..
Впрочем, снять санкции Трамп и не обещал. Он заявил, что
лишь подумает об этом, если Россия будет сотрудничать с Соединенными Штатами в
Сирии и на Украине. Трамп подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с
Владимиром Путиным, но несмотря на это он ведет себя жестко по отношению к
Москве.
Стоит отметить, что на фоне тупика в двухсторонних
отношениях американцы продолжают вводить все новые антироссийские санкции.
Очередное их издание намечено на 22 августа.
Вашингтон введет против Москвы ограничения за якобы ее
причастность к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Помимо прочего, речь идет об запрете поставки в нашу страну некоторой продукции
двойного назначения и ограничения авиасообщения между двумя странами.