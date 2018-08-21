Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить антироссийские санкции, но при соблюдении Москвой ряда условий в Сирии и на Украине. Эксперты между тем отнеслись к словам американского лидера скептически. По их мнению, Вашингтон готов сотрудничать лишь с теми, кто безропотно исполняет его команды.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменитьантироссийские санкции, но при соблюдении Москвой ряда условий в Сирии и наУкраине. Эксперты между тем отнеслись к словам американского лидераскептически. По их мнению, Вашингтон готов сотрудничать лишь с теми, ктобезропотно исполняет его команды.Глава Белого дома заявил, что основное условие для снятиясанкций – сотрудничество России с Соединенными Штатами. В эксклюзивноминтервью агентству Reuters Трамп пояснил, что это касается урегулирования кризисовна Украине и в Сирии.Не надо придавать много значения заявлениям американскоголидера в СМИ и Twitter, уверен директор НИИ политической социологии ВячеславСмирнов. "По той причине, что под сотрудничеством он может подразумеватьчто угодно: от выдачи тех российских граждан, которые были обвинены в хакерскихатаках на серверы Демократической партии, до сдачи донецкой и луганскойавтономий", – пояснил аналитик.Он не исключает, что у главы Белого дома действительно естьнамерение сотрудничать с Москвой. Однако в Вашингтоне готовы кооперироватьсялишь с теми, кто выполняет их команды, сказал эксперт в эфире радио Sputnik..Впрочем, снять санкции Трамп и не обещал. Он заявил, чтолишь подумает об этом, если Россия будет сотрудничать с Соединенными Штатами вСирии и на Украине. Трамп подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения сВладимиром Путиным, но несмотря на это он ведет себя жестко по отношению кМоскве.Стоит отметить, что на фоне тупика в двухстороннихотношениях американцы продолжают вводить все новые антироссийские санкции.Очередное их издание намечено на 22 августа.Вашингтон введет против Москвы ограничения за якобы еепричастность к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.Помимо прочего, речь идет об запрете поставки в нашу страну некоторой продукциидвойного назначения и ограничения авиасообщения между двумя странами.