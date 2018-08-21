Женя Ромашов и Андрей Шабарин не предполагали, каким горем закончатся их игрища. Теперь даже возможен летальный исход.

Женя Ромашов и Андрей Шабарин не предполагали, каким горем закончатся их игрища. Теперь даже возможен летальный исход."Мы тут немножко повеселились, я сломал себе ребро, снес всю бочину… Мы вместе с Шабариным заселились в VIP-дом и выселяться оттуда не хотели. Вчера нас хотели выгнать оттуда, – сообщил подробности Женя. – Я закрылся у себя в комнате и не открывал, а Шабарина потащили в бассейн. Потом я решил все-таки выйти, а тут на входе стояли люди. Я решил сигануть на балкон, полез по карнизу, он оторвался, и я упал боком на крыльцо и повредил себе ребра. На трех трещины, а одно сломано".Боль была адская! И сегодня парень не может выполнять даже самые простые вещи, о которых люди даже не задумываются, когда их совершают. "Чувствую себя отвратительно… Спать невозможно, лежать невозможно, помыться тоже, одеваться трудно. Мне никто не помогает, о помощи я никогда никого не просил и не собираюсь", – вздохнул участник телестройки.Он считает, что все несчастья – от отвратительного коллектива, в котором оказался. "Я заселился туда (в VIP-дом – Прим. ред.), потому что устал от участников: все ссорятся, ругаются, провоцируют конфликты. Единственное, что делали участники, когда я упал – ржали. Здесь нет такого, что ребята поддерживают друг друга, поэтому я ничего и не ждал", – цитирует Ромашова"Тяжесть травм ребер во многом зависит от разновидности перелома и наличия повреждений окружающих его тканей и органов. Почти в 60% случаев такие травмы сопровождаются поражениями легких, плевры, пищевода, печени, сосудов и сердца. Они являются наиболее тяжелыми и могут вызывать летальный исход", сообщил Dni.Ru врач.