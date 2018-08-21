Киев в очередной раз опозорился на государственном уровне. В Хорватии прошло торжественное открытие украинского
консульства, на табличке которого название страны написали
в неправильном склонении.
Киев в очередной раз опозорился на государственном уровне. В Хорватии прошло торжественное открытие украинского
консульства, на табличке которого название страны написали
в неправильном склонении.
На табличке у входа в офис дипломатического ведомства
написано по-украински "Почетное консульство УкраинА в Хорватии".
Однако ни почетный консул Ивица Пирич, ни другие официальные лица
никак не отреагировали на казус.
На мероприятии присутствовали жена украинского президента Марина Порошенко, глава МИД страны Павел Климкин и премьер-министр Хорватии Мария
Пейчинович-Бурич.
Ничего удивительного в этом нет. Президент Украины Петр Порошенко не
раз демонстрировал свою безграмотность. Он трижды ошибался в первой строчке
гимна Украины, цитируя ее на своей странице в соцсети.
А недавно лидер
Незалежной удивил незнанием истории: президент заявил, что князь Владимир,
оказывается, крестил не Русь, а Украину. В Украинской православной церкви до
сих пор в шоке от такого казуса.
Настоятель
киевского храма апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий (Светличный)
напомнил главе государства, что 28 июля (в этот день Порошенко сделал заявление
о Владимире) испокон веков отмечается праздник Крещения всей Руси.