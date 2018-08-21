Киев в очередной раз опозорился на государственном уровне. В Хорватии прошло торжественное открытие украинского консульства, на табличке которого название страны написали в неправильном склонении.

Киев в очередной раз опозорился на государственном уровне. В Хорватии прошло торжественное открытие украинскогоконсульства, на табличке которого название страны написалив неправильном склонении.На табличке у входа в офис дипломатического ведомстванаписано по-украински "Почетное консульство УкраинА в Хорватии".Однако ни почетный консул Ивица Пирич, ни другие официальные лицаникак не отреагировали на казус.На мероприятии присутствовали жена украинского президента Марина Порошенко, глава МИД страны Павел Климкин и премьер-министр Хорватии МарияПейчинович-Бурич.Ничего удивительного в этом нет. Президент Украины Петр Порошенко нераз демонстрировал свою безграмотность. Он трижды ошибался в первой строчкегимна Украины, цитируя ее на своей странице в соцсети.А недавно лидерНезалежной удивил незнанием истории: президент заявил, что князь Владимир,оказывается, крестил не Русь, а Украину. В Украинской православной церкви досих пор в шоке от такого казуса.Настоятелькиевского храма апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий (Светличный)напомнил главе государства, что 28 июля (в этот день Порошенко сделал заявлениео Владимире) испокон веков отмечается праздник Крещения всей Руси.