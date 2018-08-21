Украинцев более четырех лет кормят ложью по поводу ситуации
в Крыму. В частности, народ пытаются убедить в том, что на полуострове нет
туристов.
Украинцев более четырех лет кормят ложью по поводу ситуации
в Крыму. В частности, народ пытаются убедить в том, что на полуострове нет
туристов.
Пропаганда Киева не имеет ничего общего с реальным
положением дел. А украинцы будто и не хотят знать правду, веря "данным"
официальных властей. В том числе и сообщениям о "провале"
туристического сезона в Крыму, пишет украинский политтехнолог Михаил Подоляк.
"Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. "Крым
почти утонул, наших туристов там нет". Со всех щелей. Вся эта ложь в
несколько слоев означает только одно – правящие ребята хотят добрать возможное
и удачно спрыгнуть отсюда", – делает вывод эксперт.
Украинские власти постоянно рассказывают, что поток туристов
в Крым снижается. На самом же деле очереди в пограничном Чонгаре только растут.
Подоляк рекомендует читателям проехаться на поезде Киев-Новоалексеевка до
конечной станции. Там они собственными глазами смогут увидеть людской поток, занимающий
места в такси до Чонгара.
Если и этого скептикам недостаточно, эксперт предлагает пораспрашивать
крымских таксистов. Они подтвердят, что почти вся индустрия частного извоза
заточена на "крымские переходы", и перевозчики ставят рекорды, пишет
Подоляк в статье для издания "Главред".
Власти Крыма, в свою очередь, сообщают, что украинские
туристы едут на полуостров, несмотря на искусственные препоны, создаваемые
киевскими властями. "Турпоток растет в принципе, в том числе из Украины.
Здесь всегда были рады украинским туристам и будут рады", – сказал министр
курортов и туризма республики Вадим Волченко. Крым с начала года уже посетили
свыше 800 тысяч туристов с Украины, передает РИА Новости.