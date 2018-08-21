Украинцев более четырех лет кормят ложью по поводу ситуации в Крыму. В частности, народ пытаются убедить в том, что на полуострове нет туристов.

Украинцев более четырех лет кормят ложью по поводу ситуациив Крыму. В частности, народ пытаются убедить в том, что на полуострове неттуристов.Пропаганда Киева не имеет ничего общего с реальнымположением дел. А украинцы будто и не хотят знать правду, веря "данным"официальных властей. В том числе и сообщениям о "провале"туристического сезона в Крыму, пишет украинский политтехнолог Михаил Подоляк."Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. "Крымпочти утонул, наших туристов там нет". Со всех щелей. Вся эта ложь внесколько слоев означает только одно – правящие ребята хотят добрать возможноеи удачно спрыгнуть отсюда", – делает вывод эксперт.Украинские власти постоянно рассказывают, что поток туристовв Крым снижается. На самом же деле очереди в пограничном Чонгаре только растут.Подоляк рекомендует читателям проехаться на поезде Киев-Новоалексеевка доконечной станции. Там они собственными глазами смогут увидеть людской поток, занимающийместа в такси до Чонгара.Если и этого скептикам недостаточно, эксперт предлагает пораспрашиватькрымских таксистов. Они подтвердят, что почти вся индустрия частного извозазаточена на "крымские переходы", и перевозчики ставят рекорды, пишетПодоляк в статье для издания "Главред".Власти Крыма, в свою очередь, сообщают, что украинскиетуристы едут на полуостров, несмотря на искусственные препоны, создаваемыекиевскими властями. "Турпоток растет в принципе, в том числе из Украины.Здесь всегда были рады украинским туристам и будут рады", – сказал министркурортов и туризма республики Вадим Волченко. Крым с начала года уже посетилисвыше 800 тысяч туристов с Украины, передает РИА Новости.