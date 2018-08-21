Концерт начнется на Соборной площади в 21:00

Концерт начнется на Соборной площади в 21:00Популярная поп-рок-группа «Город 312» выступит в День города на Соборной площади во Владимире, сообщает пресс-служба городской администрации.В сообщении говорится, что концерт начнется 25 августа в 21:00.Группа «Город 312» создана в 2001 году и была названа в часть столицы Киргизии Бишкека по его телефонному коду — 312.Широкую известность группе принесли песни «Вне зоны доступа», «Останусь» и «Город-рассвет», которые стали саундтреками к фильмам «Питер FM» и «Дневной дозор».