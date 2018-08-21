На территории региона проходят оперативно-профилактические мероприятия «Ваш участковый уполномоченный полиции».

В рамках проведения на территории региона оперативно-профилактических мероприятий «Ваш участковый уполномоченный полиции», направленных на профилактику преступлений и правонарушений в «жилом секторе», в том числе мошенничеств, гороховецкие полицейские провели ряд встреч с представителями ветеранских организаций и уличных комитетов.Старший участковый уполномоченный Отделения МВД России по Гороховецкому району майор полиции Андрей Луковников встретился с представителями первичных ветеранских организаций в Доме народного творчества и ремесел города Гороховца. Полицейский проинформировал присутствующих о наиболее распространенных схемах мошенничества в отношении пожилых людей, рассказал о том, как не попасться на уловки аферистов и что делать в случае, если неприятная встреча все-таки произошла. Старший участковый вручил ветеранам памятки и буклеты с необходимой информацией, направленной на профилактику мошенничества.В этот же день майор полиции провел встречу с ветеранами органов внутренних дел в актовом зале Гороховецкого отделения МВД России. Совместно был разработан алгоритм по информированию населения старшего возраста о видах мошенничества силами ветеранской организации.Заключительное мероприятие состоялось в актовом зале администрации Гороховецкого района с представителями уличных комитетов. На встрече Андрей Луковников довел информацию о мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции и направленных на профилактику мошенничества среди населения, раздал присутствующим тематические листовки для размещения на информационных стендах во дворах домов.