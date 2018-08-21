На севере Индии (штат Джамму и Кашмир) автобус, перевозивший паломников, упал в ущелье. Погибли 12 человек, еще двое пострадавших в критическом состоянии сейчас находятся в близлежащей больнице.

На севере Индии (штат Джамму и Кашмир) автобус, перевозивший паломников, упал в ущелье. Погибли 12 человек, еще двое пострадавших в критическом состоянии сейчас находятся в близлежащей больнице.Авария произошла на сложном участке дороги. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.