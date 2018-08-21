Фонтан будет оснащен фронтальной подсветкой и звуковыми динамиками

Фонтан будет оснащен фронтальной подсветкой и звуковыми динамикамиПервый подземный фонтан с подсветкой появится на обновленной территории площади Ленина в Иванове, сообщает пресс-служба городской администрации.«Сверху фонтан не видно, а из-под земли будут идти струи воды, — отметил бригадир стройплощадки Дмитрий Долгунов. — По такому фонтану можно ходить и купаться, если захочется».Фонтан будет оснащен фронтальной подсветкой и звуковыми динамиками. Его чаша уже смонтирована, рабочие приступили к укладке гранитной плитки на площади Ленина. Также в рамках проекта благоустройства планируется обустроить велодорожку. Со стороны улицы Громобоя проезжая часть будет расширена, там будет расположен остановочный павильон.Благоустройство территорий проводится в рамках программы «Формирование современной городской среды». По словам начальника управления капитального строительства администрации Иванова Андрея Наумова, строительные работы в Троицком сквере и на площади Ленина выполнены на 60% и 40% соответственно