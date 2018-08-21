Сейчас выясняется, как ребенок попал в опасную ситуацию

Сейчас выясняется, как ребенок попал в опасную ситуациюСпасатели сняли ребенка с козырька балкона пятого этажа на улице Муромской в Коврове, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.21 августа в 12:52 в МЧС позвонили взволнованные прохожие. Очевидцы рассказали, что на козырьке балкона находится ребенок.На место прибыли сотрудники ковровского пожарно-спасательного гарнизона, скорой помощи, поисково-спасательного отряда и частной пожарной охраны Ковровского механического завода.Сотрудники МЧС поднялись к балкону на автоколенчатом подъемнике и сняли мальчика с козырька. Сейчас выясняется, как ребенок попал в опасную ситуацию.