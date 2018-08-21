Боевики обстреляли ракетами Кабул во время выступления главы Афганистана Ашрафа Гани по случаю одного из главных исламских праздников Курбан-байрам. Целью атаки был президентский дворец, однако о нанесенном ущербе пока не сообщается.

Боевики обстреляли ракетами Кабул во время выступления главы Афганистана Ашрафа Гани по случаю одного из главных исламских праздников Курбан-байрам. Целью атаки был президентский дворец, однако о нанесенном ущербе пока не сообщается.Кто именно стоит за нападением, пока не ясно. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее, передает ТАСС."Существуют группы, которые продолжают насилие. Ракетами они не смогут остановить развитие Афганистана", — прокомментировал случившееся президент Ашраф Гани.