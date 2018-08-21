Мировой суд Алексеевского района г. Москвы вынес обвинительный приговор в отношении участника ДТП и назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы...

На основании материалов уголовного дела, расследованного отделением дознания ОМВД России по Алексеевскому району, мировой суд Алексеевского района г. Москвы вынес обвинительный приговор в отношении участника ДТП и назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы.Установлено, что мужчина, двигаясь на автомобиле марки «Киа» по улице Бориса Галушкина, столкнулся с припаркованным автомобилем. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выявили, что водитель автомобиля находился в состоянии опьянения. Также полицейские установили, что задержанный ранее уже был лишен права управления транспортным средством.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в мировой суд судебного участка Алексеевского района г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29