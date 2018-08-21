В Новой Москве после проведения обрезания на дому 2-летний ребенок впал в кому из-за анафилактического шока на анестезию.

В Новой Москве после проведения обрезания на дому 2-летний ребенок впал в кому из-за анафилактического шока на анестезию.Инцидент произошел в поселении Десеновское. Для проведения хирургической операции родители по совету знакомых пригласили некоего безработного мужчину (по некоторым данным, в Таджикистане он был педиатром). Однако после анестезии у малыша начались судороги и острая дыхательная недостаточность.Сейчас пострадавший находится в больнице, где врачам удалось привести его в сознание."Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии", — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.