В Госдуме продолжаются широкие парламентские слушания по настройке пенсионной системы с участием депутатов, представителей исполнительной власти, экспертного сообщества и общественных организаций. По словам вице-спикера нижней палаты, главы фракции Единая Россия Сергея Неверова, итогом дискуссий должны стать решения, которые позволят выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую пенсионную систему.

В Госдуме продолжаются широкие парламентские слушания понастройке пенсионной системы с участием депутатов, представителейисполнительной власти, экспертного сообщества и общественных организаций. Пословам вице-спикера нижней палаты, главы фракции "Единая Россия"Сергея Неверова, итогом дискуссий должны стать решения, которые позволятвыстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую пенсионную систему.Законодатель отметил, что ключевая задача присовершенствовании пенсионного законодательства состоит в повышении пенсий иулучшении уровня жизни граждан, которые ее получают.По словам парламентария, его фракция в рамках поправок ковторому чтению соответствующего нормативно-правового акта предлагает снизитьстаж, дающий право на досрочный выход на пенсию с 45 до 42 лет для мужчин и с40 лет до 37 для женщин. Кроме того, подчеркнул Неверов, предлагается сохранитьдействующие условия назначения пенсионных выплат для малочисленных народовСевера.Глава фракции единороссов подчеркнул, что итогом дискуссийдолжно стать выстраивание в России сбалансированной и эффективной пенсионнойсистемы. Он подчеркнул, что она должна обеспечивать повышение уровня пенсионныхвыплат выше уровня инфляции.В свою очередь, руководитель думского комитета по бюджету и налогамАндрей Макаров подчеркнул, что настройка пенсионной системы позволит обеспечитьпоручение президента о росте пенсионных выплат. Депутат напомнил, что в настоящее время трансферты изфедерального бюджета в Пенсионный фонд превышают три триллиона рублей. По егословам, это может не лучшим образом отразиться нафинансировании здравоохранения, образования и других жизненно важных сфер.Изменения в пенсионной системе назрели, уверен главадумского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. "Исходя из техфакторов, которые сложились в социуме, на рынке труда", – сказалпарламентарий. Он подчеркнул, что нынешний размер трансфертов из федеральногобюджета в Пенсионный фонд, по сути, сравним с расходами на здравоохранение.А между тем, напомнил Морозов, перед страной стоят задачиувеличения продолжительности жизни, борьбы с заболеваниями, которые составляютпервопричину смертности – сердечно-сосудистые патологии, онкологические ипрочие заболевания."Те средства, которые будут высвобождаться в результатесоздания новой системы, будут идти на развитие здравоохранение,совершенствование медицинской помощи", – подчеркнул депутат.Во вторник, 21 августа, в Госдуме проходят широкиепарламентские слушания по совершенствованию пенсионного законодательства. Дляобсуждения актуальных вопросов на Охотный Ряд прибыли в том числе членырегиональных законодательных собраний. Также в слушаниях принимают участие представители правительства, экспертного сообщества, общественных организаций.Председатель нижней палаты подчеркнул, что широкая дискуссия по настройкепенсионной системы позволит увидеть плюсы и минусы нормативно-правового акта,чтобы законодатели смогли до конца обсуждения документа внести в него поправки.Напомним, что предложенный правительством законопроект осовершенствовании пенсионного законодательства Дума приняла в первом чтении 19июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия дляповышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровняинфляции.