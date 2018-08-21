В Госдуме продолжаются широкие парламентские слушания по
настройке пенсионной системы с участием депутатов, представителей
исполнительной власти, экспертного сообщества и общественных организаций. По
словам вице-спикера нижней палаты, главы фракции Единая Россия
Сергея Неверова, итогом дискуссий должны стать решения, которые позволят
выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую пенсионную систему.
В Госдуме продолжаются широкие парламентские слушания по
настройке пенсионной системы с участием депутатов, представителей
исполнительной власти, экспертного сообщества и общественных организаций. По
словам вице-спикера нижней палаты, главы фракции "Единая Россия"
Сергея Неверова, итогом дискуссий должны стать решения, которые позволят
выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую пенсионную систему.
Законодатель отметил, что ключевая задача при
совершенствовании пенсионного законодательства состоит в повышении пенсий и
улучшении уровня жизни граждан, которые ее получают.
По словам парламентария, его фракция в рамках поправок ко
второму чтению соответствующего нормативно-правового акта предлагает снизить
стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию с 45 до 42 лет для мужчин и с
40 лет до 37 для женщин. Кроме того, подчеркнул Неверов, предлагается сохранить
действующие условия назначения пенсионных выплат для малочисленных народов
Севера.
Глава фракции единороссов подчеркнул, что итогом дискуссий
должно стать выстраивание в России сбалансированной и эффективной пенсионной
системы. Он подчеркнул, что она должна обеспечивать повышение уровня пенсионных
выплат выше уровня инфляции.
В свою очередь, руководитель думского комитета по бюджету и налогам
Андрей Макаров подчеркнул, что настройка пенсионной системы позволит обеспечить
поручение президента о росте пенсионных выплат. Депутат напомнил, что в настоящее время трансферты из
федерального бюджета в Пенсионный фонд превышают три триллиона рублей. По его
словам, это может не лучшим образом отразиться на
финансировании здравоохранения, образования и других жизненно важных сфер.
Изменения в пенсионной системе назрели, уверен глава
думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. "Исходя из тех
факторов, которые сложились в социуме, на рынке труда", – сказал
парламентарий. Он подчеркнул, что нынешний размер трансфертов из федерального
бюджета в Пенсионный фонд, по сути, сравним с расходами на здравоохранение.
А между тем, напомнил Морозов, перед страной стоят задачи
увеличения продолжительности жизни, борьбы с заболеваниями, которые составляют
первопричину смертности – сердечно-сосудистые патологии, онкологические и
прочие заболевания.
"Те средства, которые будут высвобождаться в результате
создания новой системы, будут идти на развитие здравоохранение,
совершенствование медицинской помощи", – подчеркнул депутат.
Во вторник, 21 августа, в Госдуме проходят широкие
парламентские слушания по совершенствованию пенсионного законодательства. Для
обсуждения актуальных вопросов на Охотный Ряд прибыли в том числе члены
региональных законодательных собраний. Также в слушаниях принимают участие представители правительства, экспертного сообщества, общественных организаций.
Председатель нижней палаты подчеркнул, что широкая дискуссия по настройке
пенсионной системы позволит увидеть плюсы и минусы нормативно-правового акта,
чтобы законодатели смогли до конца обсуждения документа внести в него поправки.
Напомним, что предложенный правительством законопроект о
совершенствовании пенсионного законодательства Дума приняла в первом чтении 19
июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для
повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня
инфляции.