На автостоянке в подмосковном Ступине в салоне автомобиля обнаружено тело пятилетнего ребенка. Мальчика в машине заперла его мама. Она ушла по делам, оставив сына в закрытой машине. Когда женщина вернулась ребенок уже был мертв. Температура в Москве и Подмосковье 20 августа достигала 24 градусов тепла. Но это на воздухе. Салон стоящего на солнцепеке задраенного автомобиля может нагреваться весьма значительно.

На автостоянке в подмосковном Ступине в салоне автомобиля обнаружено тело пятилетнего ребенка. Мальчика в машине заперла его мама. Она ушла по делам, оставив сына в закрытой машине.Когда женщина вернулась, сообщает РИА Новости, ребенок уже был мертв. Температура в Москве и Подмосковье 20 августа достигала 24 градусов тепла. Но это на воздухе. Салон стоящего на солнцепеке задраенного автомобиля может нагреваться весьма значительно.С 2017 года в правила дорожного движения внесены существенные изменения: ПДД запрещают оставлять в машине детей до семи лет одних в машине. Эти правила написаны кровью: этот пункт дописан после нескольких резонансных случаев гибели от тепловых ударов оставленных в салоне машины детей.