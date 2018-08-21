Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрацииСемь костромских школ получили по миллиону рублей на благоустройство спортивных площадок, сообщают в пресс-службе городской администрации.Ремонт пройдет в рамках программы общественных инициатив. Жители выбрали школы №1, 4, 6, 10, 13, 14 и гимназию №15. Это первые учреждения, где начнется благоустройство.На существующих площадках сделают безопасное покрытие и универсальные комплексы для игровых видов спорта. При части школ установят объекты для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой, а также уличные тренажеры.