Все похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Вечером 19 августа текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение о совершении грабежа в отношении 35-летнего местного жителя.Прибывшим по адресу сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что на него напал неизвестный и нанес телесные повреждения. Злоумышленник похитил сумку, в которой находился мобильный телефон и небольшая сумма денежных средств, после чего скрылся. Мужчина оценил причиненный материальный ущерб в 14 тысяч рублей.В ходе розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего местного жителя. Молодой человек признался в содеянном. Похищенное имущество, находившееся при нем, изъято и впоследствии возвращено владельцу.В настоящее время следственным отделом Юрьев-Польского ОМВД в отношении 18-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый заключен под стражу.