Знаменитый певец и продюсер, заслуженный артист России Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство этой страны. Артист родился в Батуми, там проживают его родные.

Знаменитый певец и продюсер, заслуженный артист России Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство этой страны. Артист родился в Батуми, там проживают его родные.Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство GHN, речь идет о предоставлении Валерию Меладзе гражданства Грузии при сохранении ему гражданства РФ. С 15 августа в Грузии вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", в соответствии с которым уроженцы страны могут обращаться в соответствующие ведомства с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны.