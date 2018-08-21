Французский футбольный специалист Арсен Венгер, недавно покинувший пост главного тренера лондонского Арсенала, в ближайшее время получит высшую награду Либерии. Такой чести он удостоился за вклад в развитие карьеры Джорджа Веа, ставшего в 2017 году президентом этой африканской страны.

Французский футбольный специалист Арсен Венгер, недавно покинувший пост главного тренера лондонского "Арсенала", в ближайшее время получит высшую награду Либерии. Такой чести он удостоился за вклад в развитие карьеры Джорджа Веа, ставшего в 2017 году президентом этой африканской страны.Как сообщает РИА Новости, в течение ближайших двух-трех дней Венгер отправится в Либерию, чтобы получить почетную награду. Помимо него будет награжден еще один французский тренер Клод Леруа, также внесший вклад в развитие Веа как футболиста.Напомним, что Джордж Веа был признан лучшим футболистом мира в 1995 году. Он выступал за "Челси", "Манчестер Сити", "Милан", "Монако", "Марсель" и "Пари Сен-Жермен". В декабре 2017 года Веа был выбран президентом Либерии.